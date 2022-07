Auto in fiamme nella notte, è mistero a Volla nel Napoletano In corso accertamenti dei carabinieri sulla natura del rogo

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in Via Via Filichito (angolo Via De Carolis), a Volla (Napoli) per un'auto in fiamme.

La vettura era parcheggiata davanti ad un'officina meccanica.

Le fiamme hanno danneggiato una parte del veicolo e sono state spente prima dell'arrivo dei vigili del fuoco.

In corso accertamenti dei carabinieri sulla natura del rogo.