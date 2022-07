Incendio a Nola: in corso il monitoraggio degli inquinanti atmosferici Per la ricerca di eventuali ricadute di diossine e furani installato un campionatore ad alto volume

A seguito della richiesta della polizia municipale di Nola e della prefettura di Napoli, i tecnici dell’area territoriale del dipartimento di Napoli stamattina si sono recati presso un’area, all’interno della quale è ubicato un capannone, andato a fuoco nel tardo pomeriggio di ieri, di una ditta che effettua attività di conservazione e distribuzione di specialità etniche alimentari. All’atto del sopralluogo l’incendio era ancora in corso e le attività di contenimento/spegnimento del fuoco erano rese critiche dal crollo del tetto del capannone stesso. Per la ricerca di eventuali ricadute di diossine e furani è stato installato un campionatore ad alto volume (Echo Hi-Vol, Tecora) presso via Trezzelle nel Comune di Saviano a breve distanza dal sito oggetto di incendio.

A circa 800 metri dal sito, nel comune di Saviano, è posizionato un laboratorio mobile dell’Arpac per il rilevamento in continuo della qualità dell’aria per la ricerca di benzene, toluene, xilene, monossido di carbonio, ossidi di azoto, ozono, PM2.5 e PM10.