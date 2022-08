Divieto di accesso alle aree urbane e parcheggiatori abusivi: emessi 4 dacur Provvedimento del questore di Napoli

Il questore di Napoli ha emesso quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, ex art. 10 del dl 14/2017, come modificato dal dl 130/2020, nei confronti di altrettante persone tra i 37 e i 55 anni, già sanzionate con l’ordine di allontanamento perché nuovamente sorprese a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo a Napoli, in particolare in via Mergellina, in via Terracina, in viale Kennedy e tra via Cattolica e via Nisida. Tali provvedimenti, istruiti e predisposti dalla divisione polizia anticrimine della questura, prevedono il divieto, per periodi dai 3 ai 6 mesi, di accedere alle aree dove è stata svolta l’illecita attività.