Napoli, aliscafo contro il Molo San Vincenzo: 28 feriti, anche una neonata Forse un'avaria al timone alla base dell'impatto

Sono stati attimi di paura quelli vissuti in tarda mattinata al molo san Vincenzo a Napoli.

Un aliscafo Alilauro ha impattato contro la banchina del molo all'interno del porto.

Nell'urto, avvenuto pochi minuti dopo la partenza dal vicino molo Beverello, 28 passeggeri sono rimasti feriti, tre in maniera più seria.

Tra i passeggeri, circa un centinaio, anche una neonata che è stata portata a terra con una motovedetta della Guardia Costiera e poi trasferita in ospedale per accertamenti.

Il mezzo, il Città di Forio, un monocarena, era diretto a Ischia, con partenza alle 12.10.

Per cause ancora in corso di accertamento – si ipotizza un'avaria al timone - l'aliscafo ha virato improvvisamente a destra, impattando contro la banchina.

I soccorsi sono stati coordinati dalla Guardia Costiera mentre il personale della compagnia ha prestato assistenza ai passeggeri. Chi ha voluto ha raggiunto Ischia con una corsa sostituitiva.