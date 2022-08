Attività Extralberghiera abusiva, operazione della Polizia Municipale a Piano I caschi bianchi diretti da Michele Galano hanno individuato la residenza abusvia nel centro storico

Non c'è solo l'abusivismo edilizio con cui fare i conti, ma anche quello dell'attività turistica extralberghiera che rappresenta il nuovo business dell'ospitalità in Penisola Sorrentina.

I Vigili Urbani diretti dal com. Michele Galano hanno individuato una casa vacanza ubicata in pieno centro storico completamente abusiva per cui i gestori sono stati sanzionati con una contravvenzione di 3mila euro e una seconda a 6mila per la reiterazione del reato nello svolgimento dell'attività.

“Su questo fenomeno intendiamo continuare con i controlli non solo nell’alta stagione, ma anche negli altri periodi dell’anno in tutto il territorio. Si tratta di necessità legate oltre che al rispetto della legge anche alla volontà di implementare la sicurezza sul territorio e di tutelare sia l’ente per il mancato introito dell’imposta di soggiorno sia gli operatori regolari”, hanno dichiarato il sindaco Salvatore Cappiello e l’assessore con delega alla polizia municipale Marco D’Esposito.

Il fenomeno delle case vacanza irregolari è molto diffuso in tutta la Penisola Sorrentina per cui si stanno concentrando le attività di controllo da parte delle forze dell'ordine. A Piano la Polizia Municipale, a seguito dell'intervento effettuato, ha informato la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato che procederanno d’ufficio anche per l’omessa comunicazione dei dati degli ospiti.

E' questo un altro aspetto molto importante perchè non solo non si comunicano alla Polizia le presenze effettive nelle residenze estive, ma le stesse spesso non riguardano la totalità degli ospiti, piuttosto soltanto il numero minimo col risultato di celare all'autorità giudiziaria le presenze e sottrarre all'autorità amministrativa i dovuti oneri relativi alla tassa di soggiorno.