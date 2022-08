Napoli, trovato con 100 grammi di coca in casa: arrestato 50enne L'appartamento in vico Gabella Vecchia, zona Mercato. operazione della polizua

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato l’appartamento di un uomo in vico Gabella Vecchia dove hanno rinvenuto circa 101,5 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga.

M.C., 50enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.