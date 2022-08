Accoltellato nella notte a Miano: 15enne ricoverato al Cardarelli Indagini in corso per capire i motivi dell'agguato

Un ragazzo di 15 anni è stato ferito a Napoli per motivi ancora da chiarire. Secondo il suo racconto, raccolto dalla polizia all'ospedale Cardarelli dove il minorenne e' arrivato questa notte in pronto soccorso, mentre era a piedi in via Caprera, nel quartiere di Miano, il ragazzo e' stato avvicinato da quattro persone a bordo di due scooter; due uomini, lasciato il mezzo, lo hanno affrontato e uno gli ha sferrato un pugno al volto. Poi, mentre era a terra, e' stato accoltellato. Il quindicenne, incensurato, e' ora ricoverato per ferite da arma bianca all'emitorace destro in prognosi riservata. Indagini in corso.