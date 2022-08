Da sei giorni è scomparso nel nulla. Che fine ha fatto Alfredo? Il timore è che sia potutto incappare in un incidente durante il viaggio dalla Campania alla Puglia

Ansia e trepidazione a Melito di Napoli dove da sabato scorso non si hanno più notizie di Alfredo. Il giovane era ospite di una struttura pugliese dove purtroppo non ha fatto più ritorno dopo aver trascorso qualche giorno in compagnia di sua madre. Ed è stata proprio lei a lanciare un disperato appello alla trasmissione televisiva Chi l'ha visto. Il telefonino del 38enne non dà segni di vita. Un mistero. Nessuno finora ha segnalato un avvistamento.

Alfredo ha una protesi al braccio destro e necessita di assistenza. Il timore è che sia potuto incappare in un incidente durante il viaggio dalla Campania alla Puglia. Diramate le ricerche su tutto il territorio nazionale ma finora senza esito alcuno.