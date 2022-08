Sera della vigilia di ferragosto fuori porta: arrestato 59enne Nei guai un uomo di Pianura con l'accusa di evesione

Dovrà rispondere di evasione un 59enne di Pianura sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione di via Torricelli. Durante un controllo di routine i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli lo hanno trovato in strada. Non aveva alcuna autorizzazione e così è finito in manette. Sarà sottoposto nuovamente ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Fu arrestato nel maggio scorso per rapina impropria. Era stato notato a bordo di un furgone nel cui cassone c’era materiale edile rubato poco prima in un cantiere.