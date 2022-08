Barra, scoperto con 305 dosi di cocaina in casa: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 55enne

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Pasquale Ciccarelli nel quartiere Barra dove hanno rinvenuto 90 euro e alcuni grammi di marijuana, mentre nella cantina di pertinenza dell’appartamento hanno scoperto, nascosti all’interno di un tubo in ferro posto su uno scaffale, 8 involucri contenenti complessivamente 305 dosi di cocaina per un totale di circa 45 grammi.

Si tratta di un 55enne napoletano con precedenti, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.