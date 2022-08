Non rinuncia al ferragosto in costiera: 39enne arrestato dai carabinieri Il tribunale gli aveva imposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Boscoreale

Il tribunale gli ha imposto la sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di Boscoreale ma questo non gli ha impedito di organizzare una gita turistica nella cittadina di Meta di Sorrento. I carabinieri della stazione di Piano di Sorrento lo hanno fermato a pochi metri dal borgo marinaro, in auto con un’altra persona. Si tratta di Aniello Panariello, 39enne di boscoreale. Per lui sono scattate le manette. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.