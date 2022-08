Truffe casa vacanza, la polizia mette in guardia: attenzione La disavventura capitata ad una comitiva du ragazzi

Una comitiva di ragazzi si è recata negli uffici del cmmissariato di Ischia ed ha raccontato ai poliziotti di aver prenotato, tramite un social network, un appartamento per una breve vacanza sull’isola ma, una volta giunti presso l’alloggio, la sorprea: si sono resi conto di essere stati truffati.

Gli agenti hanno raccolto la denuncia e dato loro alcuni consigli su come prenotare una casa vacanza senza imbattersi in truffatori. Per i giovani vacanzieri non rimaneva altro che rientrare in città, ma gli agenti, notando il loro dispiacere, hanno trovato una sistemazione in una struttura alberghiera per far sì che potessero comunque trascorrere la loro vacanza.

La polizia postale e Airbnb mettono in guardia contro le possibili insidie nascoste dietro le prenotazioni delle case vacanza, nell’articolo troverete alcuni consigli sui comportamenti da adottare per prenotare in sicurezza la dimora delle vostre vacanze:

Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze e questa tendenza ha attirato l’attenzione dei malintenzionati. Secondo il 1° Rapporto Censis-DeepCyber, al 65% circa degli italiani è capitato di essere bersaglio di e-mail ingannevoli in cui vengono richiesti dati sensibili. Inoltre, le prenotazioni di viaggi e alloggi rientrano fra le cinque attività digitali che gli italiani ritengono a più alto rischio per la sicurezza dei propri dati personali.

Con l’avvicinarsi del periodo estivo il numero delle persone che prenotano ed acquistano “in Rete” viaggi e vacanze è in costante aumento, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo. Purtroppo non sempre queste attività risultano immuni da rischi, cosi come rilevato dalle segnalazioni di truffa pervenute al portale della Polizia Postale www.commissariatodips.it . Talvolta, si può cadere nella trappola di siti “civetta” artatamente contraffatti o di singoli individui che pubblicizzano pacchetti vacanze a prezzi scontatissimi nascondendo vere e proprie truffe. Il nostro obiettivo è anche aiutare gli utenti ad acquistare in totale tranquillità indipendentemente dal proprio livello di informatizzazione. Per questo motivo è stata realizzata, in collaborazione con Airbnb, una guida online all’e-commerce sicuro con alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per acquisti online senza problemi. Airbnb, con i suoi 6 milioni di annunci attivi disponibili a livello globale, garantisce un team di assistenza disponibile 24 su 24 a supporto degli ospiti. E’ importante che, sia i contatti tra host e guest, sia i pagamenti, avvengano sempre all’interno del sito o dell’applicazione, come indicato dai termini di servizio. Airbnb ,infatti, trattiene la somma al momento della prenotazione, riversandola al padrone di casa solamente 24 ore dopo l'avvenuto check in.