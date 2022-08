Spari nella notte a Napoli: nel mirino un'abitazione a Pianura: si indaga Ancora un grave episodio dopo il rapimento e l'uccisione di Andrea Covelli

nel quartiere Pianura a Napoli, il 24enne ritrovato cadavere in una zona di campagna. Un'area di fuoco in cui secondo gli inquirenti vi sarebbe in atto una vera e propria camorristica con in contrapposizione i Carillo-Perfetto e dall'altro i Calone-Marsicano-Esposito. E' qui che la notte scorsa, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un'abitazione. Rinvenuti a terra in via Torricelli, bossoli e un'ogiva. Non si segnalano feriti. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli.