Turista francese rapinata del rolex: malvivente arrestato e un secondo ricercato Le indagini immediate della polizia a Napoli e la svolta

La polizia ha dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto per il reato di concorso in furto con strappo pluriaggravato emesso dalla procura della repubblica di Napoli nei confronti di un 33enne.

I fatti si riferiscono all'11 agosto scorso. In via Anticaglia due persone, a bordo di uno scooter Honda SH 300, si sono resi responsabili dello scippo di un orologio marca Rolex modello Oyster del valore di circa 2.500 euro ai danni di una turista francese che si trovava in compagnia del marito.

L’immediata attività investigativa avviata dal personale operante, articolatasi attraverso l’acquisizione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza di zona e gli accertamenti effettuati ha consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'uomo. e del coindagato, anch’egli destinatario del medesimo provvedimento di fermo di indiziato di delitto. Il primo è stato rintracciato presso la propria residenza in una località balneare mentre sono ancora in corso le ricerche del complice, attualmente irreperibile.