Professore trovato morto nel cortile della scuola, è giallo nel napoletano Sul corpo dell'uomo ferite di arma da taglio. Si indaga

È stato trovato morto nel cortile della scuola ed è giallo sul decesso di un ex professore in pensione. Marcello Toscano, già consigliere comunale di Mugnano dal 2015 al 2020, aveva 64 anni. Ieri la macabra scoperta nel cortile di una scuola di Melito che egli stesso gestiva, la "Marino-Guarano" di via delle Magnolie a Melito, in provincia di Napoli. Il suo corpo privo di vita non presentava colpi d'arma da fuoco e, da una prima ricognizione effettuata dal medico legale, parrebbe privo di ferite da arma da taglio. I carabinieri giunti sul posto indagano sulla vicenda, mentre si fa strada l'ipotesi di un pestaggio che avrebbe portato alla morte il professor Toscano che a Melito gestiva la scuola privata. Il professore sarebbe stato ucciso a coltellate. La scoperta del corpo senza vita dell'ex consigliere comunale è stata fatta ieri sera e gli accertamenti esterni sul corpo hanno subito escluso l'ipotesi malore o quella del suicidio.