Esibizionista davanti alla scuola, era il terrore dei genitori: catturato Si masturbava all'esterno della propria auto nei pressi della scuola dell'infanzia di Giugliano

Stava diventando il terrore di tanti genitori.

Un uomo si masturbava all'esterno della propria auto nei pressi della scuola dell'infanzia "Oriani" di Piazza San Massimo. I passanti lo hanno ripreso e chiamato il 112. I militari hanno acquisito ed esaminano i filmati degli smartphone riuscendo ad individuarlo.

Si tratta di un 40enne di Giugliano, denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Indagini in corso per accertarsi se il 40enne non possa aver agito anche altrove.