Picchiata dal figlio muore in ospedale: grave ancora la sorella Marigliano, sgomento per il pestaggio brutale di Angela Guercia. Accusato di omicidio il figlio

Non ce l'ha fatta la donna di 76 anni, Angela Guercia che, due settimane fa, era stata picchiata dal figlio, 48 anni, a Marigliano, in provincia di Napoli. La donna è morta ieri mattina, all’ospedale del Mare, dopo due settimane di agonia, all'ospedale del Mare, dove era stata ricoverata subito dopo l'aggressione subita.

Intanto resta in prognosi riservata nello stesso ospedale la zia dell'uomo, Lucia 67 anni, anche lei vittima dell'aggressione.

Il prof ed ex assessore in manette

Autore del pestaggio a calci e pugni è Nello La Gala, 48 anni, docente di filosofia al liceo «Colombo» di Marigliano ed ex assessore della giunta cittadina nel 2018. Il raid nella casa di via San Giovanni Battista. Da accertare le cause della brutale aggressione. L'uomo due settimane fa venne arrestato. La sua posizione ora si aggrava: se prima era accusato di lesioni gravissime, ora deve rispondere anche di omicidio.