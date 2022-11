Casavatore: non solo preziosi, rubano persino piante davanti ai negozi Borrelli: "Troppi territori senza la presenza delle forze dell’ordine"

Gioielli, contanti, preziosi, hi-fi ma anche oggetti di scarso valore, come, ad esempio, delle piante. Oggigiorno i commercianti campani sono vittime di continui furti e i ladri non si fanno scrupoli ad agire a qualsiasi ora del giorno o della notte per portare via anche i bottini più inusuali.

Un negoziante di Casavatore si è rivolto al consigliere Rregionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per denunciare il furto di una pianta collocata all’esterno del suo negozio in via Torricelli. Il furto è avvenuto alle 6, 35 del mattino del 22 novembre.

“La questione non è il valore dell’oggetto rubato né tantomeno il singolo episodio, il problema è come commercianti, imprenditori ed anche liberi cittadini siano succubi ogni giorno di ladri e rapinatori e di come vengano abbandonati al loro destino dalle Istituzioni.” –ha dichiarato Borrelli- “In molti territori manca quasi del tutto la presenza delle forze dell’ordine e questo crea, ovviamente, terreno fertile per delinquenti e criminali. È doveroso ora ripristinare legalità e sicurezza. Servono più agenti per le strade e più videocamere di sorveglianza.”