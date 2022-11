"C'è stata una frana, una cosa grossa": l'audio della segnalazione al 112 La voce allarmata di un ragazzo che chiede aiuto ai carabinieri

La voce allarmata e concitata di un cittadino di Casamicciola che subito aveva compreso le proporzioni della tragedia. E’ stato diffuso l’audio di una delle prime segnalazioni al 112 della frana sull’isola verde. E’ un ragazzo che chiama dalla zona del Rarone, via Celario. "C'è stata una frana, una cosa grossa" dice il ragazzo all'operatore, aggiungendo che avrebbe voluto telefonare ai vigili del fuoco, ma che non ricordava il numero. "Sono bloccato in casa, è andata via la corrente e da quello che vedo la frana ha trascinato via tutto. Riceverete altre telefonate come questa".