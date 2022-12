Ischia, ritrovati due corpi in via Celario. Bilancio sale a 10 vittime Restano disperse ancora Valentina Castagna e Mariateresa Arcamone

Ischia, ritrovati due corpi nei pressi di via Celario. A Casamicciola si aggrava il bilancio della frana dello scorso 26 novembre. Sono 10 i corpi senza vita rinvenuti dai vigili del fuoco e dai soccorritori che, da giorni, stanno lavorando senza sosta. Questa mattina sono stati individuati e recuperati altri due corpi. Sull'isola si sta lottando contro il tempo anche in vista del peggioramento delle condizioni meteo previste dalla giornata di domani.

Restano ancora due dispersi, entrambe donne: Mariateresa Arcamone e Valentina Castagna, quest'ultima è la madre dei tre fratellini ritrovati senza vita nei giorni scorsi. I due uomini non sono ancora stati identificati ufficialmente.

Frana di Ischia, in prefettura a Napoli alle 16 riunione del centro coordinamento soccorsi

Calendarizzata per oggi pomeriggio alle 16 una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per la frana di Ischia. L'appuntamento è nella sala operativa della Prefettura di Napoli, parteciperanno in videoconferenza tutti i componenti del Centro Operativo Comunale di Casamicciola. A seguire si terrà una conferenza stampa cui prenderanno parte, sempre in video, anche i componenti del COC.