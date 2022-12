Impugna mazza e colpisce pedoni, auto e carabinieri: 28enne ghanese in manette Follia e violenza a Villaricca

Ha impugnato una mazza e ha iniziato a colpire pedoni e auto. Poi ha ferito anche i carabinieri, intervenuti per riportare l'ordine. Follia e violenza oggi a Villaricca dove un 28enne, finito in manette, di origini ghanesi ha colpito senza motivo e senza criterio passanti e auto.Secondo quanto accertato dai militari, il 28enne ha impugnato un bastone di alluminio stretto come una spada in via Corigliano, scatendano il caos. S. B., le iniziali dell'uomo che non si è arreso all'arrivo dei carabinieri, che sono intervenuti in pochi minuti.

I militari sono riusciti a disarmarlo, ma dopo una violenta colluttazione il 28enne è riuscito a scappare. Durante la fuga ha raccolto una grossa pietra e la ha scagliata contro uno dei militari. Lo ha colpito alla testa, ma l’inseguimento è continuato. L’uomo ha lanciato altre pietre e ha colpito altri militari. Solo l’utilizzo dello storditore elettrico in dotazione è riuscito a interrompere la folle corsa del ghanese. L'uomo è così finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. Per i militari le ferite riportate sono ritenute guaribili in 7 giorni.