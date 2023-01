Garage in fiamme ad Afragola, cinque cuccioli morti nel rogo: si indaga Fiamme innescate da una stufa difettosa. I cani avevano poche settimane

Carbonizzata insieme ai suoi quattro cuccioli: una fine orribile per una cagnolina di American Bully e i suoi piccoli in un garage di Afragola.

A causare l'incendio una piccola stufa che era stata posizionata nel box per tenere al caldo quei piccoli cani venuti al mondo da poche settimane. Ma qualcosa è andato storto e quello che doveva essere un rifugio sicuro per i cuccioli si è trasformato in un inferno dove i cagnolini hanno trovato la morte. il rogo li ha uccisi tutti. Sono stati i carabinieri ad intervenire in via Salicelle, poco dopo la mezzanotte, e allertare i vigili del fuoco che poi hanno domato l’incendio.

Le indagini per risalire al proprietari

Dopo l'intervento dei militari sono intervenuti anchei veterinari dell’Asl. Accertamenti sono in corso per verificare se quei cani fossero regolarmente detenuti. Si cerca di individuare l’effettivo proprietario.

La denuncia dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente

«Non si tratta di un semplice incidente - rileva una nota dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - quella stufa andava controllata e i cani tenuti in sicurezza per questo motivo denunciamo il proprietario del garage di Afragola. Molte le domande che rimangono aperte in merito a questa vicenda a partire dalla proprietà dei cani e che cosa ci faceva una cucciolata in un garage con una stufa malfunzionante».