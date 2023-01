Anna Teresa morta nello schianto a 21 anni, Nola distrutta dal dolore La cittadina di Nola si stringe intorno al grande dolore della famiglia della ragazza

Anna Teresa Ciccone stava rientrando a Nola insieme a un’amica 20enne a bordo di una Fiat 500 quando improvvisamente la sua auto è finita fuori strada. Uno schianto devastante contro un muro nel comune di Ottaviano in provincia di Napoli. Quando sono arrivati i soccorsi le due ragazze sono state trasportate immediatamente al più vicino pronto soccorso dell'ospedale di Sarno. Purtroppo Anna Teresa Ciccone, di Nola, non ce l’ha fatta.

La dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita la 21 enne

Secondo una prima ricostruzione le due giovani viaggiavano a bordo di una Fiat 500 lungo via Ferrovia dello Stato. Tutto è accaduto improvvismaente, intorno all'una di notte. Per motivi ancora da accertare l’auto sarebbe finita violentemente contro un muro di mattoni di tufo, all’altezza del civico 156. Indagini in corso per chiarire dinamica dell’incidente e per capire se altre auto siano rimaste coinvolte. Pare che ad allertare i soccorsi siano stati alcuni automobilisti che hanno notato l’impatto.

La morte di Anna teresa Ciccone ha sconvolto la comunità di Nola. Una figlia di Nola, una ragazza piena di vita che stava rientrando a casa dopo una serata passata insieme alle sue amiche. La cittadina bruniana si è svegliata purtroppo con questa stragica notizia e ora si stringe intorno alla famiglia Ciccone in questo momento di grandissimo dolore.