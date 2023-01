Rapina a mano armata in una tabaccheria di Acerra, dipendente ferito Il 59enne colpito con il calcio della pistola, i banditi sono fuggiti con l'incasso

Acerra, rapina violenta in una tabaccheria. Un 59enne colpito alla testa con il calcio della pistola. Due uomini armati hanno fatto irruzione nella serata di ieri ad Acerra, in via Annunziata. Secondo la ricostruzione uno dei due malviventi impugnava una pistola appena entrato nel negozio. Con l’arma ha minacciato i dipendenti intimando di consegnare loro i soldi.

Il dipendente reagisce: ferito

Alla richiesta uno dei dipendenti non ha risposto immediatamente e per questo i criminali si sono avvicinati e lo hanno colpito alla testa con il calcio della pistola. Poi hanno preso i soldi contenuti nella cassa e sono fuggiti, in sella a uno scooter.

I carabinieri sstanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica della rapina ed hanno acquisito alcuni video di sorveglianza. Il dipendente ferito è stato medicato presso l’ospedale di Acerra, le condizioni non sono gravi e se la caverà in pochi giorni.