Muore dopo il parto: addio a Nunzia mamma coraggio: aveva 27 anni Si era ammalata di cancro durante la gravidanza: ha lottato solo per la sua bambina

Ha lottato fino all’ultimo, senza mai arrendersi, ma Nunzia, 27 anni, mamma di due figlie, non ce l’ha fatta. La giovane è stata stroncata da un tumore che non le ha lasciato scampo. Stava combattendo contro un tumore mentre era in dolce attesa della piccola Emanuela. Ha lottato per tutta la gravidanza per dare alla luce la bimba. Dopo il parto però Nunzia si è spenta.

Il fatto è avvenuto lunedì scorso, come riporta «Internapoli». La neonata sta bene, ha potuto passare qualche ora con la mamma prima di salutarla per sempre. Oggi si terranno a Chiaiano i funerali della giovanissima.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e dolore che corrono sulle pagine social. “Sto male e non voglio crederci. Tu che mi trattavi come fossi uno di famiglia sapendo il legame che ho con tuo marito che per me è un fratello. Che Dio possa tenerti per mano e far in modo di farti stare vicino alle tue principesse con l’anima. Tu che sei la nostra famiglia, tu che sei sempre stata il nostro pilastro, te ne sei andata. Cresceremo le tue figlie proprio come facevi e volevi tu”, scrive un’utente. “Non ci posso credere ancora. Mi si è ghiacciato il cuore stamattina. “Ora restano solo i ricordi: i nostri pomeriggi trascorsi insieme, amica mia. Non ci sono parole. Dai tanta forza alla tua mamma e alle tue principesse”, è il post di Mina. Nella giornata di oggi si celebreranno i funerali della 27enne a Chiaiano.