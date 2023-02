Migranti a Napoli: 2 morti a bordo. Feriti, donne gravide e bambini in ospedale Positiva una donna incinta di tre mesi. Due i bimbi feriti. 20 adulti all'ospedale del mare

Migranti sbarcati a Napoli, ecco il piano sanitario. Poco dopo le 14 la nave Sea Eye 4 con 106 migranti è entrata al molo 21 del porto di Napoli. A bordo, oltre ai sopravvissuti, ci sono anche due migranti deceduti. «A bordo si è appreso del decesso di un terzo migrante. All'altezza dello Stretto di Messina è stata lanciata una richiesta di soccorso. Il migrante, trasportato in eliambulanza dalla nave all'ospedale di Messina, è deceduto poco dopo il ricovero.

Sono già 20 ricoveri di adulti (che presentano ferite lacero-contuse, ustioni, diabete, traumi, ecc.) - "a tal proposito abbiamo allestito un reparto riservato all'ospedale del mare di 20 posti letto, nel caso ci fossero specifiche necessità provvederemo ad individuare altre strutture.abbiamo 2 ricoveri minori che vanno al Santobono". Fanno sapere dall'Asl.

Tra i tamponi eseguiti è risultata positiva al coronavirus una donna gravida di 3 mesi, che è stata accolta in isolamento nel reparto di ostetricia dell'Ospedale del mare.

Ecco l'organizzazione realizzata nel Residence Ospedale del mare

1° e 2° piano adulti e gruppi familiari

3° piano minori non accompagnati (22 minori), sono quelli che andranno alla struttura comunale che per ora non è pronta (forse lo sarà dopodomani)

4° piano dedicato ai positivi

A bordo

Questa mattina da aeroporto di Pontecagnano sono stati elitrasportati due medici USMAF, due medici tre infermieri un mediatore culturale ASL Napoli 1 Centro

È stato eseguito il primo triage a tutte le persone presenti, sono sati eseguiuti i tamponi antigenici rapidi (1 solo positivo), sono stati valutati

Queste informazioni sono state preziose per organizzare con maggiore appropriatezza l’accogleinza sia presso struttura ospedaliera che presso residence