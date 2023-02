Tragedia in mare: ritrovato uomo morto legato ad un masso Il dramma a Torre Annunziata: si indaga

Giallo nelle acque di Rovigliano, nel napoletano. Al confine tra Torre Annunziata e Castellammare, alcuni pescatori hanno ritrovato il cadavere di un uomo, senza documenti. Un vero e proprio giallo in rinvenimento del cadavere, su cui la procura oplontina ha aperto una inchiesta. La macabra scoperta è avvenuta intorno alle ore 17.

L'uomo era legato ad un masso ed era in mare, dunque è probabilmente morto annegato. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia di Torre Annunziata per avviare le indagini. Secondo alcune indiscrezioni l'uomo era legato al masso con cappio al collo. Choc in tutta l'area per il dramma. Nessun documento rinvenuto consente, ad ora, di risalire all'identità dell'uomo.

La Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituto Giuliano Schioppi) ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio, anche se non è esclusa la pista del suicidio.