Falchi in azione a Fuorigrotta: arrestato uno spacciatore In maneette un 48enne napoletano

I falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via della Ginestra dove lo hanno sorpreso insieme ad un’altra persona la quale è stata trovata in possesso di una stecca di hashish del peso di circa 4,2 grammi.

Inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto nell’appartamento 3 pezzi della stessa sostanza del peso di circa 39,2 grammi, un bilancino di precisione, un coltello e 70 euro.

Il 48enne napoletano attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’altro è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.