Mega rissa tra ragazzini ad Acerra: E' una deriva inarrestabile Il commento di Borrelli dei Verdi

"L' aggressione di un ragazzo di 14 anni denunciata dal padre e la rissa avvenuta al centro di Acerra l'altra mattina purtroppo fanno registrare ancora una volta una escalation violenta di babygang sul territori del napoletano. La situazione è preoccupante nell'intero hinterland e i comportamenti dei ragazzini appaiono sempre più pericolosi e capaci di fare del male al prossimo senza alcuna esitazione. E' chiaro che questi "comportamenti" sono frutto del contesto sociale in cui vivono e dei modelli che vengono proposti loro. Ogni scusa è buona per darsele di santa ragione, per affermare i disvalori della violenza bruta, della sopraffazione e della criminalità" è la denuncia del deputato dell'Alleanza Verdi- la Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui è stato mandato l'ennesimo video shock.

"Ad Acerra chiediamo maggior sicurezza per i nostri giovani e le famiglie , maggior videosorveglianza , presenze notturne costanti delle forze dell'ordine, tolleranza zero verso chi delinque. Decisiva Serve la collaborazione con la scuole e con il tribunale dei minori. Noi siamo sempre presenti sul territorio per condannare la violenza ed attestare la legalità e la sicurezza anche quando si sono verificati episodi ancor più gravi. Il territorio deve reagire compatto" dichiara il rappresentante territoriale di Europa Verde Rosario Visone.