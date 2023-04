Bimba di 4 anni travolta e uccisa da un'auto a Casalnuovo Incidente in via Emilio Buccafusca. La bimba è morta sul colpo

Una bambina di soli 4 anni è morta travolta da un'auto a Casalnuovo, in provincia di Napoli. L'incidente è avvenuto in via Emilio Buccafusca, una traversa di via professor Filippo Manna. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia, la piccola è morta sul colpo. Il conducente non avrebbe prestato soccorso alla piccola. Ma i carabinieri hanno trovato l'auto che ha travolto la bambina sul luogo dell'incidente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale tenenza, l'ambulanza del 118 e i vigili del fuoco. Purtroppo, però, nonostante l'intervento tempestivo del personale sanitario, per la bimba non ci sarebbe stato nulla da fare.

Sono in corso le indagini dei militari dell'Arma per chiarire la vicenda. Dai primissimi accertamenti dei Carabinieri, pare che non ci sia nessun pirata della strada. L’evento sembrerebbe essere circoscritto alle auto presenti sul posto. Dinamica e responsabilità, quindi, sono ancora tutte da accertare. Non è ancora chiaro se il conducente alla guida della vettura che ha investito la bimba si sia fermato per prestare soccorso.

(in aggiornamento)