Tre rapine in poche ore a Casalnuovo, è allarme criminalità Indagano i carabinieri, tra le vittime anche un minorenne

I Carabinieri indagano su tre rapine avvenute ieri sera a Casalnuovo, in provincia di Napoli. La prima rapina è stata commessa alle 19.30 in via Nazionale delle Puglie, quando due persone, una delle quali armata di pistola, hanno sottratto a un passante un orologio di valore e 80 euro in contanti. Dieci minuti più tardi, sempre in via Nazionale delle Puglie, ancora due persone hanno rapinato un automobilista puntandogli contro un'arma e sottraendogli una collana d'oro. Intorno alla mezzanotte, in viale dei Tigli, la terza rapina: di nuovo due persone, con volto coperto da casco integrale, hanno puntato una pistola contro un minorenne, portandogli via un telefono cellulare.

I Carabinieri della tenenza di Casalnuovo indagano per chiarire la dinamica e identificare le responsabili.