Pompei, botte a colpi di casco: tre persone denunciate per rissa Il rapido intervento della polizia ha scongiurato il peggio

Gli agenti del commissariato di Pompei, nel transitare in via Lepanto, hanno notato diverse persone litigare tra loro colpendosi con calci e pugni ed, in particolare, due di esse utilizzare anche caschi da moto per aggredire gli altri.

I poliziotti sono intervenuti riuscendo a bloccare tre napoletani, tra i 15 e i 20 anni, e li hanno denunciati per rissa, mentre gli altri sono riusciti ad allontanarsi.