Appartamenti privati trasformati in B&B e camere di hotel: 3 denunce I controlli a Forio

L’estate entra nel vivo e, con Ferragosto alle porte, i carabinieri della compagnia di Ischia intensificano i controlli ai furbetti dell’affitto. Parliamo di chi, cavalcando il boom di presenze nei mesi più caldi dell’isola, converte abitazioni private in b&b e camere di hotel.

Fitti abusivi, con profitti elevati e non tracciati.

3 le persone denunciate. La prima, proprietaria di due immobili in via casa Patalano, aveva dato alloggio a 4 turisti stranieri senza fornire alcuna indicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Due appartamenti in locazione estiva anche per un 70enne del posto. Comodamente sistemati per visitare l’isola verde ben 8 turisti. E infine un 72enne, anche lui denunciato.

La sua abitazione era stata trasformata in un affittacamere, con tanto di opzione per la colazione mattutina. Ospiti due cittadini americani.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni