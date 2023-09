Borgo Sant'Antonio Abate: sorpreso con la droga e arrestato Droga e spaccio

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola hanno notato un uomo che stava consegnando qualcosa ad un altro soggetto in cambio di denaro.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso perpetrato dall’indagato trovandolo in possesso di 10 dosi di cocaina e 80 euro, mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le sue tracce.

Pertanto, un 37enne del Camerun con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.