18enne accoltellato a San Giorgio a Cremano, è stato un 16enne Il ragazzo ha deciso di vendicare lo sfottò alla fidanzata

Aveva preso in giro la fidanzata e per questo e lo ha accoltellato ad una gamba. A chiusura di indagini lampo, i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno identificato e denunciato per lesioni personali un 16enne di Pollena Trocchia.Sarebbe stato il minore a colpire colpito alla gamba un 18enne in via Manzoni nella notte tra domenica e lunedì, poco prima delle 3.

La vittima, secondo quanto ricostruito, avrebbe preso in giro una ragazza e lei avrebbe chiamato il 16enne, suo fidanzato, per farsi difendere. Il minore si era presentato sul posto a bordo di una minicar armato di coltello. Il 18enne era stato ferito alla gamba da alcune coltellate, ma ha rifiutato il ricovero ed è stato medicato da medici dell'ambulanza arrivata sul posto.