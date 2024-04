Intercettato nel Nord-Est gasolio di contrabbando destinato a Napoli e Caserta Sequestrati oltre 100mila litri di carburante, denunciati 4 autotrasportatori

Ancora sequestri di gasolio di contrabbando proveniente dall'Est Europa e destinato nelle province di Napoli e Caserta. La Guardia di finanza e la Polizia stradale di Udine hanno effettuato una serie di controlli rafforzati sul condine di Tarvisio.

Il carburante, partito dall'Ungheria, era in appareza destinato alla Campania: il prodotto però era accompagnato da documenti fasullo che lo identificavano come liquido corrosivo. In realtà all'interno c'erano oltre 100mila litri di gasolio, sequestrati insieme a 4 articolati.

Contestualmente, è scattata anche la denuncia alla Procura friulana per gli autotrasportatori.