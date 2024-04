Nave contro banchina al molo Beverello, decine di feriti trasportati in ospedale L'incidente ha riguardato una Caremar partita da Capri

Sono decine le persone ferite - quasi tutte con traumi, soprattutto facciali - per l'incidente avvenuto questa mattina al molo beverello di Napoli.

Per cause in corso di accertamento la nave "Isola di Procida" della Caremar, partita da Capri poco dopo le 9, ha urtato la banchina. L'impatto è stato violento. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le squadre di soccorso dell'Asl Napoli 1, che ha allestito un punto sanitario sul posto, e diverse ambulanze.

Gli accertamenti e le indagini sono affidate a Capitaneria di porto e Polizia: si cerca di capire cosa abbia provocato l'impatto. Tra le ipotesi, l'errore tecnico o più probabilmente una folata di vento che avrebbe "scarrocciato" la nave, facendola sbandare.

A preoccupare maggiormente sono le condizioni di una donna, ricoverata in gravi condizioni all'ospedale del Mare dove sono stati ricoverati i feriti. Le persone soccorse sono state trasferite anche al Cto, al San Paolo, al Fatebenefratelloi, a Villa Betania e al Pellegrini.