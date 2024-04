52enne gambizzato mentre è seduto in centro con la moglie Era in giro con la consorte quando un uomo a volto coperto avrebbe esploso due colpi, ferendolo

Un uomo di 52 anni è stato ferito con due colpi di arma da fuoco ieri sera a Napoli . Il ferimento, secondo quanto riferito dal 52enne alla Polizia dopo essere stato trasportato in ospedale, sarebbe avvenuto in corso Ponticelli. Qui, secondo il suo racconto, l'uomo era seduto sui gradini di un centro multiservizi insieme alla moglie quando è stato avvicinato da un uomo con volto coperto che, senza dirgli alcuna parola, ha esploso due colpi di pistola ferendolo alle gambe. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Villa Betania dove è ricoverato nel reparto di ortopedia, non in pericolo di vita. Indagano i poliziotti del Commissariato Ponticelli e della Squadra mobile di Napoli .