Ai domiciliari per stupefacenti viene trovato dai carabinieri con la droga Per un 42enne è scattato l'arresto

Questa notte ad Afragola carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno controllato l’uomo nella sua abitazione perché già sottoposto agli arresti domiciliari per stupefacenti.

Effettuata la perquisizione, sono stati rinvenuti 100 grammi di cocaina, 6 grammi di marijuana e 87 grammi di hashish. Rinvenuta e sequestrata anche la somma di 1.250 euro in contanti ritenuta provento del reato.

L’arrestato è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio