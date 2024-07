Controlli dei vigili a Capodichino: scoperti e multati tassisti abusivi Le verifiche nella zona di Capodichino

La Polizia locale di Napoli, con gli agenti dell'Unità operativa aeroporto e del Nucleo di polizia turistica, ha svolto dal pomeriggio di ieri e fino alla mezzanotte, una vasta operazione di controllo presso l'aeroporto di Napoli e nelle zone adiacenti mirata a contrastare l'abusivismo e per verificare il rispetto del Codice della strada, a salvaguardia della sicurezza dei turisti.

Al setaccio 72 taxi in servizio e noleggio con conducente: scoperti 3 abusivi. Sanzioni per altre tre persone per mancata esibizione dei documenti di circolazione e di guida e un verbale per utilizzo improprio di Ncc.

Non solo. I caschi bianchi hanno inoltre elevato una multa (con sequestro amministrativo del veicolo) per esercizio abusivo dell'attività di trasporto persone e altre due per reiterazione della stessa violazione.

Il comando di Polizia locale partenopeo ha fatto sapere che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni.