Morta in un dirupo sull'isola d'Ischia, i carabinieri fermano il convivente Svolta nelle indagini sul decesso della 33enne ucraina Marta Maria Ohryzko

Svolta nelle indagini per la morte di Marta Maria Ohryzko, la 33enne ucraina trovata senza vita in un dirupo di due metri in località Vatoliere di Barano, sull’isola d’Ischia.

La donna è deceduta a poca distanza dal luogo di residenza: i carabinieri hanno arrestato il convivente, un 42enne russo, per maltrattamenti.

L’uomo, negli anni, avrebbe vessato a più riprese Marta Maria, e secondo gli investigatori non l’avrebbe soccorsa dopo la caduta.