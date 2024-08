Vandali irrompono al Pala Casoria per bivaccare e fare danni: grave raid Il sindaco Bene: “Raid denunciato alle autorità, responsabili saranno puniti”

Sarà aperta un’indagine sull’episodio avvenuto nella notte al Pala Casoria “Domenico D’Alise”. Nelle scorse ore, infatti, ignoti si sono introdotti all’interno della struttura sportiva di via Michelangelo ed hanno dato sfogo ai loro istinti barbari per il solo gusto di danneggiare un bene pubblico.

I malintenzionati hanno, infatti, bivaccato all’interno di uno dei locali riservati agli atleti danneggiando suppellettili, attrezzature e sfondando alcuni pannelli.

Strappati anche gli striscioni. Infine sono stati distrutti anche vestiti e giocattoli da consegnare in beneficenza alle parrocchie. Un gesto assurdo sul quale le autorità sono prontamente intervenute. Dopo il sopralluogo effettuato questa mattina, l’amministrazione comunale ha provveduto a denunciare alle forze dell’ordine l’episodio ed ad intervenire sul controllo dell’area, in attesa dell’individuazione dei responsabili.

“Abbiamo lavorato a lungo per ridare in maniera continua il PalaCasoria alla Città e non ci arrenderemo di fronte a queste azioni.

Dispiace constatare che nuove risorse dovranno essere impiegate per ripristinare quanto danneggiato da un’azione vile. La difesa dei nostri beni passano dal punire severamente i responsabili e dal trasformare i siti comunali in strutture aperte e partecipate” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.