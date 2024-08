Bimbo di 7 anni muore annegato dopo un tuffo in piscina La tragedia in un agriturismo: inutili i tentativi di rianimarlo. Indagano i carabinieri

Tragedia di Ferragosto in Penisola Sorrentina dove, per cause in corso di accertamento, un bambino di 7 anni è morto annegato dopo un tuffo in piscina.

L'episodio si è consumato nello specchio d'acqua di un agriturismo di Vico Equense, dove il piccolo - originario di Castellammare di Stabia - stava trascorrendo la giornata dell'Assunta. Stando ad una prima ricostruzione, dopo il tuffo ha avvertito un malore.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo.

I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti, sconvolti per l'accaduto. Si cerca di capire cosa abbia potuto provocare la tragedia.