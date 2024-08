Spari contro la finestra di casa di una donna, si indaga L'obiettivo è risalire all'autore e alla matrice dell'intimidazione

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti a Somma Vesuviana, in via Spirito Santo, per l'esplosione di un colpo d'arma da fuoco.

Secondo quanto rilevato dai militari, un proiettile avrebbe colpito la finestra di un appartamento di una donna incensurata. Non ci sono feriti, indagini sono in corso per ricostruire dinamica e matrice.