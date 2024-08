Senza biglietto, prende a pugni il capotreno che riporta un trauma cranico Ancora violenza sul trasporto pubblico: l'ultimo episodio a bordo di un treno a Napoli Centrale

Ancora violenze a bordo dei mezzi pubblici della Campania: l'ultimo episodio ha avuto come protagonista un capotreno alla stazione di Napoli centrale, in servizio su un Intercity.

A scatenare la violenza gratuita - come riportano in un comunicato congiunto le segreterie di categoria sindacali - la richiesta di controllo del titolo di viaggio ad un passeggero. L'uomo, senza biglietto, è stato invitato a scendere.

Di fronte a questa richiesta è scattata l'aggressione, con pugni talmente forti da provocare un trauma cranico e 15 giorni di prognosi al capotreno.

Il tutto, ricordano i rappresentanti dei lavoratori, nelle ore che precedono il vertice in Prefettura a Napoli convocato proprio sul tema della sicurezza a bordo, dopo i recenti episodi di violenza avvenuti a Campi Flegrei.

"Non è più possibile tollerare forme di violenza gratuita perpetrate, ormai con cadenza quotidiana, ai danni dei lavoratori - l'accorato appello dei sindacati - La sicurezza non può essere messa in discussione a causa di fenomeni di degrado sociale presenti a bordo treno e anche all'interno delle principali stazioni ferroviarie".

Di qui la richiesta delle organizzazioni sindacali di "un rafforzamento delle scorte e dei filtri nelle stazioni: riteniamo fondamentale una maggiore cooperazione con le istituzioni nazionali e regionali per garantire la presenza massiccia e costante delle forze dell'ordine", l'invito dei rappresentanti dei lavoratori