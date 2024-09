La tragica morte di Chiara, il papà: "Il video ci sta distruggendo, rimuovetelo" L'appello disperato del genitore distrutto dopo la morte assurda della figlia a Napoli

"Sono immagini troppo forti che a vederle fanno male, chiediamo a gran voce che vengano rimosse dai social. Va fermata subito la diffusione". A chiederlo è il papà di Chiara la giovane turista morta a Napoli per cause ancora tutte da chiarire dopo il volo di una statua forse accidentalmente dalle mani di un bambino. Saranno le indagini a stabilirlo con certezza.

"Facciamo appello alla comprensione umana - ha dichiarato all'Ansa. "Faccio appello a chi ha condiviso il video, affinchè possa essere cancellato il prima possibile. E' una prova che sarà a disposizione della magistratura durante le indagini, chiede rispetto per la memoria di Chiara".

Un ringraziamento viene poi espresso al comune di Napoli, a partire dal sindaco per tutto il supporto logistico garantito.

Il video in questione riprende gli ultimi istanti di Chiara, morta poi dopo una triste agonia. La giovane, 30 anni, nel primo pomeriggio di domenica scorsa stava facendo un ultimo giro turistico con il suo compagno in una delle zone più caratteristiche della città, ai Quartieri spagnoli, quando improvvisamente è stata colpita da unna statua caduta dall'alto.

In tanti questa sera hanno preso parte ad una fiaccolata in suo ricordo e in segno di vicinanza alla famiglia.