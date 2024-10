Casoria: sindaco Bene pronro ad appoggiare Manfredi alla presidenza Anci "Candidatura di alto profilo nel solco del dialogo e delle battaglie per il Sud"

"La candidatura di Gaetano Manfredi alla presidenza nazionale di Anci è una buona notizia per Napoli, per il Sud ma anche per Casoria".

Così il sindaco di Casoria e membro del direttivo di Anci Campania, Raffaele Bene commenta la disponibilità palesata dal primo cittadino della città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi a guidare l’Anci nazionale.

"In queste ore ho comunicato il mio supporto e sostegno personale alla candidatura di Gaetano Manfredi che ritengo un profilo di assoluta eccellenza sia come uomo che come figura istituzionale. La scelta di appoggiare Manfredi va nel solco di due capisaldi del percorso politico che ritengo imprescindibili: il dialogo istituzionale improntato sui contenuti e sul rispetto e l’impegno per le nostre comunità e per il Sud” ha spiegato Raffaele Bene in una nota.

Siamo in un momento storico in cui sul Mezzogiorno aleggia lo spettro dell’autonomia differenziata ed anche la scelta di convogliare i consensi su Gaetano Manfredi può dare ulteriore slancio alle battaglie che si stanno combattendo per i diritti delle nostre comunità.

Figure universalmente riconosciute per lo spessore istituzionale possono e devono aiutarci a trovare la giusta sintesi: ringrazio per questo da sindaco e da amico Gaetano Manfredi per la disponibilità mostrata” ha chiosato Bene.