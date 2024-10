Controlli della polizia nel quartiere Sanità a Napoli: Nibbio in azione Il bilancio dell'attività

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo in piazzetta San Carlo Arena e piazza Cavour.

In particolare, i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico con l’ausilio di personale della polizia locale, hanno identificato 37 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllati 28 veicoli e contestate 77 violazioni del codice della strada di cui 75 per divieto di sosta, inoltre, gli operatori hanno denunciato una persona e sanzionato amministrativamente 2 soggetti poiché sorpresi ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.