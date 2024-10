Droga e spaccio, controlli delle polizia nel rione Don Guanella: un arresto 24enne in manette per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato Scampia, hanno notato, in via Peppino Impastato, un uomo che ha consegnato qualcosa ad alcune persone in cambio di denaro; le stesse si sono poi allontanate frettolosamente.

Poco dopo si è recato nei pressi di un furgone in disuso prelevando qualcosa dal passaruota. I poliziotti, pertanto, sono prontamente intervenuti ed hanno bloccato il giovane trovandolo in possesso di una stecca di hashish e di 125 euro suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Nel passaruota del furgone, invece, gli operatori hanno trovato un contenitore calamitato al cui interno vi erano altre 17 stecche della stessa sostanza per un peso complessivo di 41 grammi ed un involucro di cocaina; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.