L'assassinio del giovane portiere Santo Romano, Geolier: "Ora basta" Sui social il monito dell'artista

"Facili omicidi. La Napoli che non vorrei. Basta". Lo scrive Geolier in una storia di Instagram. Su fondo nero il monito dell'artista partenopeo, la cui voce può essere importante per spingere giovani e giovanissimi a cambiare.

Parole, quelle del rapper, che arrivano all'indomani dell'ennesimo omicidio: questa volta a perdere la vita il 19enne Sante Romano, giovane portiere di San Sebastiano al Vesuvio, freddato da un colpo di pistola al petto.